وسط أنباء اجتماعه مع الهلال .. سيموني إنزاجي يتحدث عن مستقبله في إنتر ويعلن هذا القرار!

أكثر الأسماء المطلوبة في الهلال حاليًا..

سيموني إنزاجي.. أكثر الأسماء التدريبية التي ارتبطت بنادي الهلال مؤخرًا؛ لتعويض جورج جيسوس، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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ووسط كل هذه الأنباء المتسارعة، التي أكدت على اجتماعه مع مسؤولي الهلال؛ كان لزامًا على إنزاجي، أن يتحدث عن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر.

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ويرتبط المدير الفني الإيطالي البالغ من العمر 49 سنة، بعقدٍ مع نادي إنتر، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ وسط رغبة من المسؤولين، للتجديد معه لسنواتٍ أخرى.