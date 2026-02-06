Goal.com
مباشر
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"تم دعمنا بـ10 ملايين يورو مقابل 200 لهم" .. مدرب الأخدود : الهلال مثل ريال مدريد وهذا مركزهم المتوقع بدوري أبطال أوروبا

كشف المدرب الروماني عن سر سقوط فريقه أمام الزعيم

ليلة محبطة عاشها فريق الأخدود أمام نظيره الهلال، أمس، الخميس، في دوري روشن السعودي، ليخرج مدرب الفريق ماريوس سوموديكا للحديث عن الفوارق الهائلة بين الطرفين.

الزعيم حقق الفوز أمس بسداسية نظيفة، سجل منها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أول ثلاثية في الدقائق 31، 60 و64، قبل أن يضيف مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري"هدفين" الثلاثية الأخرى في الدقائق 70 و74 و3+90 من عمر اللقاء.

مهمة الهلال في الفوز للحفاظ على صدارة دوري روشن بفارق 3 نقاط عن الأهلي و4 عن النصر كانت سهلة نوعًا ما، وهو الأمر الذي تطرق له سوموديكا في حديثه للصحفيين.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال مدرب الأخدود؟

    سوموديكا قام بتشبيه سيطرة الهلال وتواجد العديد من النجوم المميزين بفريق المدرب سيموني إنزاجي، بما يمتلكه ريال مدريد أحد أهم عمالقة قارة أوروبا.

    الروماني امتدح قوة الهلال قائلًا:"إنهم مثل ريال مدريد، الاتحاد الدولي لكرة القدم لو استدعاهم للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ستجدهم ينافسون على المراكز الخمسة الأولى".

    وأما عن الفوارق المالية بين الطرفين:"لقد تم دعمنا بمبلغ 10 مليون يورو فقط، بينما حصل الهلال على 200 مليون للإنفاق على الصفقات".

    • إعلان

  • سر سقوط الأخدود

    وفي سياق آخر قال سوموديكا عن الخسارة:"لعبنا شوطي المباراة بصورة مختلفة، في الأول لعبنا بشكل جيد، قبل أن ننهار تمامًا في الشوط الثاني، وتأثرنا بغياب بعض العناصر الهامة، عكس الهلال الذي تمتع بوجود كافة نجومه".

    وأوضح:"سعيد باللاعبين السعوديين المنضمين حديثًا للفريق، معاذ فقيهي وخالد اللزام، حيث حصلا على الفرصة بعد مطالبتي بفتح الطريق أمام اللاعبين الشباب المحليين في السعودية".

    وعن سبب الانهيار:"الأمر كان ذهنيًا بالدرجة الأولى وليس تكتيكيًا، الفريق يعاني من الإرهاق وسط ضغط المباريات، لم نحصل على الوقت الكافي للاستشفاء والتعافي للاستعداد لهذه المباراة أمام فريق قوي مثل الهلال".

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ضجة حول ميركاتو الزعيم

    حديث سوموديكا عن الإمكانيات الهائلة للهلال، يأتي وسط الضجة المثارة حول الدعم الكبير الذي تلقاه المدرب سيموني إنزاجي بالميركاتو الشتوي، والذي تسبب في إغضاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وامتناعه عن المشاركة مع النصر، بحجة عدم وجود عدالة في تعزيز صفوف الثلاثي المنافس على دوري روشن السعودي هذا الموسم "الهلال والنصر والأهلي".

    عاش جمهور الهلال شتاءً أكثر من رائع؛ وذلك بعد رؤية ناديهم يتعاقد مع الصفقة تلو الأخرى، على النحو التالي:

    * قلب الهجوم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي.

    * جناح هجومي: سلطان مندش.

    * خط الوسط: الفرنسي سايمون بوابري.

    * لاعب ارتكاز: مراد هوساوي.

    * قلب الدفاع: الإسباني بابلو ماري.

    * حراسة المرمى: ريان الدوسري.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 34.

    * فوز: 26.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 82.

    * أهداف مستقبلة: 30.

دوري أبطال آسيا النخبة
شباب أهلي دبي crest
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
0