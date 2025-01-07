"مصائب الهلال فوائد عند نيمار وكوارث البليهي عرض مستمر" .. تحذيرات لوران بلان صدقت رغم كسر الاتحاد لعنة الـ1368 يومًا

الاتحاد يسقط الهلال على أرضية ميدانه في كلاسيكو مثير..

"مهما طال الزمان لابد أن يعود الأبطال للتحليق مجددًا!".. هذا ما فعله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الاتحاد فاز (3-1) على الهلال بـ"ركلات الجزاء"، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض؛ ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس.

وسجل المهاجم الكبير كريم بنزيما، هدف التقدم للعميد الاتحادي في الدقيقة 63، قبل أن يُعادل النجم الدولي سالم الدوسري، النتيجة للزعيم الهلالي بعدها بـ9 دقائق؛ ليصل الكلاسيكو إلى الأوقات الإضافية.

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وفي الأوقات الإضافية.. تقدم الهلال أولًا، بهدف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 101، قبل أن يُعادل بنزيما النتيجة (2-2) في الدقيقة 114؛ ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء.

هُنا.. تألق بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي تصدى إلى 3 ركلات جزاء؛ ليقود العميد للفوز (3-1)، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رسميًا.

وانضم العميد الاتحادي إلى أندية الشباب والقادسية والرائد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ والذي يشهد غياب أسماء كبيرة، مثل الهلال والنصر والأهلي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس..