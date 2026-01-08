Waleed Al FarrajWaleed Al Farraj
محمود خالد

مطالبة بالاستقالة وقضية "ترسيم دول" .. وليد الفراج يسخر من عقوبات كأس السوبر: الهلال سيقول بركة!

مركز التحكيم يعلن عن قراره النهائي بشأن أزمة السوبر..

وضع مركز التحكيم الرياضي، كلمة النهاية، حول أزمة "انسحاب" نادي الهلال، من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، لموسم 2025-2026، والاحتجاج المقدم من إدارة الزعيم، ضد العقوبات المُوقعة من قِبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقرّ مركز التحكيم، بطلان القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف، والتي صدرت قبل ساعات من المباراة النهائية بكأس السوبر السعودي، وعلى إثرها تقدم نادي القادسية باحتجاج ضد مشاركة الأهلي، بديلًا عن الهلال، في البطولة التي توج بلقبها.

  Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup Final

    أزمة كأس السوبر من البداية إلى النهاية

    وكان من المقرر أن يشارك الهلال، برفقة النصر والاتحاد والقادسية في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، إلا أن الأزرق أعلن عن قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة، بداعي إرهاق لاعبي الفريق بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ليقرر اتحاد الكرة استدعاء الأهلي، ليشارك بديلًا عن الزعيم.

    وبحسب قرعة كأس السوبر، قبل انسحاب الهلال، فإن الأهلي ناب عنه في مواجهة القادسية، في نصف النهائي، إلا أن الراقي حقق فوزًا عريضًا بنتيجة (5-1)، ثم تأهل إلى المباراة النهائية، لينجح في التتويج باللقب، بعد التغلب على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

    وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.

    وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي، حال تأهُله له.

    هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.

    ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

    ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الاعتذار عن المشاركة في السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية التي تم النظر فيها، طوال الأسابيع الماضية، فيما قرر مركز التحكيم، العودة إلى قرارات لجنة الانضباط، مع سريان العقوبة فقط على بطولة كأس السوبر السعودي.

  • ليس اجتهادًا .. بل خطأ قانوني

    هنا، قرر الإعلامي وليد الفراج، توجيه رسالة قاسية إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي، حيث طالب أعضاء اللجنة، بتقديم استقالتهم، مؤكدًا أن مركز التحكيم أثبت بأن قرارات لجنة الاستئناف لم تكن مجرد اجتهادات، بل خطأ قانوني.

    وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن قرارات لجنة الاستئناف لم تكن مبنية على أسس قانونية، وقد يكون لها دخل في نوع من الحدة، بمعنى الرغبة في الاختلاف فقط مع قرارات لجنة الانضباط، وهذا لا يليق بكرة القدم السعودية، مطالبًا أعضاء اللجنة بتقديم استقالتهم، كون إمكاناتهم لا تتوافق مع سرعة ونوعية القرارات المستعجلة في مسيرة الرياضة السعودية.

  • 5 شهور في القضية

    من ناحية أخرى، انتقد الفراج مسألة التأخر الكبير في إصدار القرار النهائي حول أزمة كأس السوبر السعودي، والتي امتدت إلى ما نحو 5 شهور، تحديدًا منذ 23 أغسطس الماضي.

    وقال الفراج إن هذه القضية كان بالإمكان أن يحسمها 4 قانونيين خلال عشر دقائق، متسائلًا "هل تقنعني بأنك استغرقت 120 يوم عمل لإصدار هذه القرارات؟ وكأنها قضية ترسيم حدود بين دولتين".

  • الهلال سيقول "بركة"!

    وعلّق وليد الفراج بشكل ساخر على العقوبات المفروضة على الأزرق، بقوله إنها ستمثل عقوبة لاتحاد كرة القدم، وليس الهلال الذي سيقول "بركة، لا أريد المشاركة"، على حد وصفه.

    وأوضح الفراج أن عدم مشاركة الهلال في النسخة المُقبلة من كأس السوبر السعودي "2026-2027"، بالكويت، ستؤثر على مبيعات تذاكر المباريات، والحضور الجماهيري، أما عن حرمان النادي من مكافآت السوبر الماضية، مرجحًا بأنها تقدر بمليون ريال على سبيل المثال، فإن الهلال ينفق الملايين على رواتب اللاعبين.

  • تأييد تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي

    المثير في الأمر أن نادي القادسية، كان قد طالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ على أن يكون هو طرفًا فيه.

    القادسية اعتمد في طلبه؛ على أن اعتذار الهلال عن المشاركة في السوبر يُعد "انسحابًا"، وبالتالي فإن مشاركة الأهلي بدلًا منه غير قانونية.

    وبما أن القادسية كان من المقرر أن يواجه الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر؛ اضطر في النهاية أن يلعب ضد الأهلي، قبل الخسارة (1-5).

    لكن.. مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طلب القادسية؛ وأيّد تتويج الأهلي بلقب كاس السوبر السعودي 2025-2026، مع معاقبة الهلال بالقرارات - سالفة الذكر -.

