مطالبة بالاستقالة وقضية "ترسيم دول" .. وليد الفراج يسخر من عقوبات كأس السوبر: الهلال سيقول بركة!

وكان من المقرر أن يشارك الهلال، برفقة النصر والاتحاد والقادسية في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، إلا أن الأزرق أعلن عن قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة، بداعي إرهاق لاعبي الفريق بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ليقرر اتحاد الكرة استدعاء الأهلي، ليشارك بديلًا عن الزعيم.

وبحسب قرعة كأس السوبر، قبل انسحاب الهلال، فإن الأهلي ناب عنه في مواجهة القادسية، في نصف النهائي، إلا أن الراقي حقق فوزًا عريضًا بنتيجة (5-1)، ثم تأهل إلى المباراة النهائية، لينجح في التتويج باللقب، بعد التغلب على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.

وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي، حال تأهُله له.

هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.

ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الاعتذار عن المشاركة في السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية التي تم النظر فيها، طوال الأسابيع الماضية، فيما قرر مركز التحكيم، العودة إلى قرارات لجنة الانضباط، مع سريان العقوبة فقط على بطولة كأس السوبر السعودي.