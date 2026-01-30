إحراج جديد للهلال.. كواليس صادمة في "تجاهُل" طرد محمد كنو ضد القادسية

فجّر المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الجدل" الذي شهدته مباراة الهلال ضد القادسية، مساء يوم الخميس.

الهلال تعادل (2-2) مع القادسية، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وسط انتقادات كبيرة للحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي أدار المباراة.

وتعالت الأصوات الإعلامية والجماهيرية، وحتى الرسمية من نادي القادسية؛ التي تتهم كلاوس بمساعدة الهلال، على تجنُب الخسارة.