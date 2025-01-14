"لا يستحق ارتداء شعار الهلال ويجب معاقبته على غروره" .. ردود أفعال أداء محمد صلاح في قمة ليفربول ونوتنجهام فورست

الجماهير أعربت عن غضبها من أداء محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست..

"سيتي جراوند ومحمد صلاح".. ربما هي من القصص الغريبة في الملاعب الإنجليزية، التي يجب الوقوف عندها كثيرًا.

الفرعون المصري البالغ من العمر 32 سنة، والذي سجل في جميع الملاعب الإنجليزية تقريبًا، بقميص نادي ليفربول؛ يواجه سوء حظ كبير في استاد "سيتي جراوند"، الخاص بفريق نوتنجهام فورست.

هذا الملعب تحديدًا؛ إما أن يغيب عنه صلاح بسبب الإصابة، أو أنه يفشل في التسجيل عليه مع تقديم مستويات غير جيدة؛ وذلك في كل مرة يحل فيها ليفربول ضيفًا على نوتنجهام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفشل محمد صلاح في التسجيل، خلال تعادل ليفربول (1-1) مع نوتنجهام، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

نوتنجهام تقدم أولًا، بهدف سجله كريس وود في الدقيقة الثامنة؛ قبل أن يُعادل ديوجو جوتا للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة.. وصل ليفربول إلى النقطة 47 من 20 مباراة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ وبفارق 6 نقاط عن نوتنجهام فورست "الوصيف"، والذي خاض 21 لقاءً.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح أمام نوتنجهام فورست؛ والتي جاءت هجومًا على الفرعون المصري، مع تحميله مسؤولية خسارة ليفربول نقطتين مهمتين..