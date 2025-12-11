FBL-WC-CLUB-2025-MATCH57-FLUMINENSE-AL-HILALAFP
ملف نجم الهلال يزداد سخونة .. مفاوضات عاجلة بين روبن نيفيش ومانشستر يونايتد و"شرط وحيد لإتمام الصفقة"!

تطورات مثيرة في مستقبل روبن نيفيش..

كل يوم يمر يبدو فيه النجم البرتغالي روبن نيفيش، أقرب للرحيل عن صفوف عملاق الرياض الهلال، من البقاء.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026؛ حيث سيدخل "الفترة الحرة" بشكلٍ رسمي، في يناير القادم.

ويحق للنجم البرتغالي التوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير القادم؛ على أن ينضم إليه في 1 يوليو 2026، وبشكلٍ مجاني.

    لماذا لم يجدد روبن نيفيش عقده مع نادي الهلال؟

    وفي هذا السياق.. أجمعت كافة المصادر المُقربة من نادي الهلال، على تقديم مجلس الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد، عرضًا رسميًا إلى النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، لعدة سنواتٍ أخرى.

    وحسب نفس المصادر؛ وافق نيفيش ووكيل أعماله على عرض الهلال، سواء من الناحية المالية، أو حتى مدة العقد.

    لكن.. النجم البرتغالي رفض التوقيع على تجديد العقود بشكلٍ رسمي، حتى دراسة جميع العروض الأوروبية المقدمة إليه؛ لرغبته في العودة إلى القارة العجوز، مجددًا.

    ويرى روبن نيفيش أنه إذا جدد عقده لمدة موسمين مع الهلال - على سبيل المثال -؛ فإنه بحلول ذلك الوقت سيتخطى سن الـ30 عامًا، وبالتالي تقل فرصته في الانضمام إلى أحد الفرق الأوروبية الكبيرة.

    كواليس مفاوضات مانشستر يونايتد مع روبن نيفيش

    وهُنا.. فجّرت صحيفة "الميدان الرياضي" مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الخميس؛ بخصوص مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    الصحيفة ونقلًا عن مصادرها الخاصة، أعلنت دخول العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد في مفاوضات عاجلة مع نيفيش، للحصول على توقيعه بشكلٍ رسمي؛ على أن ينضم للفريق الأول، بعد نهاية عقده مع الزعيم الهلالي.

    وشددت الصحيفة على أن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، مُتمسك بالتعاقد مع النجم البرتغالي؛ نظرًا للإضافة الفنية الكبيرة التي سيقدّمها هذا اللاعب، في خط الوسط. 

    إلا أن نيفيش طلب زيادة "القيمة المالية" للعرض المقدم من العملاق الإنجليزي؛ من أجل الموافقة على الانتقال إليه، في الصيف القادم.

    وكشفت مصادر "الميدان الرياضي"، عن أن نادي مانشستر يونايتد رد على روبن نيفيش؛ بأنه لن يزيد "القيمة المالية"، وأن العرض المالي سيظل كما هو.

    وأصبحت الكرة الآن في ملعب نيفيش؛ فإما أن يوافق على عرض مانشستر يونايتد بنفس القيمة المالية المقدمة إليه، أو يغلق ملف الانتقال إلى هذا العملاق الإنجليزي نهائيًا.

    مسيرة روبن نيفيش مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ النجم البرتغالي روبن نيفيش مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق المحلي بورتو؛ والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2014.

    ومثّل نيفيش الفريق الأول لنادي بورتو، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث شارك معه في 93 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين.

    بعدها.. انتقل النجم البرتغالي إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات كاملة، من 2017 إلى 2023.

    خلال هذه السنوات.. سجل روبن نيفيش 30 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 253 مباراة رسمية؛ لينتقل بعدها إلى الهلال.

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 106 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * أهداف مستقبلة: 21.

