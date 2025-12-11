ملف نجم الهلال يزداد سخونة .. مفاوضات عاجلة بين روبن نيفيش ومانشستر يونايتد و"شرط وحيد لإتمام الصفقة"!

كل يوم يمر يبدو فيه النجم البرتغالي روبن نيفيش، أقرب للرحيل عن صفوف عملاق الرياض الهلال، من البقاء.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026؛ حيث سيدخل "الفترة الحرة" بشكلٍ رسمي، في يناير القادم.

ويحق للنجم البرتغالي التوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير القادم؛ على أن ينضم إليه في 1 يوليو 2026، وبشكلٍ مجاني.