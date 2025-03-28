المفاوضات بدأت .. الهلال يستعد لخطف نجم جديد من فولهام بعد ميتروفيتش

صفقة جديدة محتملة من فولهام..

بدأ مسؤولو نادي الهلال، التخطيط للموسم الرياضي القادم 2025-2026، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ من أجل مواصلة التتويج بالبطولات.

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الهلال الذي سيطر على كافة الألقاب المحلية، في الموسم الماضي 2023-2024؛ لا يزال يقاتل على لقبي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية، في العام الرياضي الحالي.

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أيضًا.. يستعد الفريق الهلالي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثامنة، إلى جانب "ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا".