4 عقوبات قاسية وقرار آخر محتمل! .. مستشار قانوني يرعب الهلال بـ"كوارث الانسحاب من السوبر السعودي"

ترقب في الشارع السعودي بعد انسحاب الزعيم الهلالي..

أثار المستشار القانوني رياض الزهراني، الرعب بين جماهير نادي الهلال؛ بعد "اعتذار" فريقهم عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

"اعتذار" الهلال عن هذه البطولة التي تستضيفها هونج كونج على أراضيها؛ يأتي بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025"، خلال صيف العام الحالي.

وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 -؛ بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.