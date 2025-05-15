افعل مثل النصر ولو بالديون! .. مسؤول هلالي سابق ينتقد إدارة ابن نافل، والسبب "صفقة أوسيمين"

ماركو سيلفا لا يصلح للهلال لهذه الأسباب..

"الفريق بلا مدرب أو تعاقدات"، هكذا بات نادي الهلال في مرمى الانتقادات، بين عشية وضحاها، في ظل اتهامه بعدم الاستعداد جيدًا، لمشاركة فريق الكرة الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال أقل من شهر، في الولايات المتحدة.

وقررت إدارة الهلال، إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس من قيادة الزعيم لسوء النتائج، بعد ضياع الحلم الآسيوي، مع تعيين محمد الشلهوب لتدريب الفريق حتى نهاية مباريات دوري روشن السعودي.

ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي عبد الرحمن الجماز، قد أكد رفض 3 مدربين عالميين لتدريب الهلال في كأس العالم للأندية، وهم يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، وأوناي إيمري ولويس إنريكي، مدربي أستون فيلا وباريس سان جيرمان.