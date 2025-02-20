"الهلال الأكثر كراهية في السعودية" .. اتهام فهد بن نافل بمعاداة الأندية مقابل تنفيذ هذه الخطة!

اسم الهلال أصبح مرتبطًا بالأزمات مؤخرًا..

أثار نادي الهلال، بقيادة رئيس مجلس إدارة شركته "غير الربحية" فهد بن نافل، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية.

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الهلال أصدر بيانًا ناريًا؛ بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع الرياض (1-1)، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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هذا البيان هاجم التحكيم بشدة، مع مزاعم بمحاولة "تعطيل" مسيرة الزعيم في مسابقة الدوري؛ من خلال الاستشهاد بتصريحات مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة المحترفة.