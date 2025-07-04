دموع نيفيش وكانسيلو تغرق الهلال أمام فلومينينسي .. وحمد الله خسر الرهان مجددًا أمام السومة في كأس العالم!

فلومينينسي يكتب نهاية رحلة الهلال في كأس العالم..

توقفت مسيرة الهلال في كأس العالم للأندية 2025، بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة (1-2)، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو.

الهلال تأثر بغيابات سالم الدوسري وعبد الله الحمدان وميتروفيتش وعبد الإله المالكي، وارتكب عددًا من الأخطاء أمام فلومينينسي، إلا أن الزعيم ودع المونديال بمسيرة مشرفة، شهدت نتائج متميزة، سواءً بالتعادل مع ريال مدريد (1-1)، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بنتيجة (4-3).

ووقع ماركوس ليوناردو على هدف الهلال في الدقيقة 51، بينما جاءت ثنائية فلومينينسي عن طريق ماتيوس مارتينيلي وهيركليس في الدقيقتين 40 و70 من عمر المباراة، ليتأهل فلومينينسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، لينتظر الفائز من مواجهة تشيلسي ضد بالميراس.

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