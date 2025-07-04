نيفيش يسخر وبونو ينفجر غضبًا .. هجوم عنيف ضد حكم مباراة فلومينينسي بعد حرمان الهلال من ركلتي جزاء!

الهلال ودع كأس العالم للأندية بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل..

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بطولة كأس العالم للأندية 2025، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة (1-2)، على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو.

المباراة لم تخلُ من عدة لقطات مثيرة للجدل، سواءً من قِبل اللاعبين أو بقرارات الحكم الهولندي داني ماكيلي، والتي ألقت بظلالها على سير اللقاء.

وقدم الهلال بطولة استثنائية، شهدت فوزه على مانشستر سيتي في ثمن النهائي (4-3)، وكذلك تعادله مع ريال مدريد (1-1) وسالزبورج دون أهداف، ثم فوزه على باتشوكا (2-0).