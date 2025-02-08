أزمة الهلال ليست في علي البليهي .. ضمك يفسد فرحة سالم الدوسري بالرقم التاريخي والاتحاد أكبر المستفيدين!

ضمك يواصل إحراج الكبار .. الاتحاد ثم الهلال

مباراة مرهقة للأعصاب، انتزع فيها الهلال تعادلًا مع مضيفه ضمك، بنتيجة (2-2)، على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

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وتقدم ماركوس ليوناردو بهدف للهلال في الدقيقة 32، ثم رد الحبيب ديالو بهدفين لضمك، بالدقيقتين 50 و73، قبل أن ينجح سيرجي سافيتش في التعادل للأزرق بالدقيقة 77 من عمر المباراة.

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ورفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة، ليبقى في وصافة جدول دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بـ49 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر، برصيد 23 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة ضمك والهلال، في الجولة التاسعة عشر..