وداعًا لـ"الصياح" وأهلًا بزمن "الهياط" .. الهلال يخضع أمام عبدالرزاق حمدالله، و"الحسرة" نصراوية!

عبدالرزاق حمدالله هلالي .. لم يعد الأمر "ضربًا من الجنون"!

"الصفقة التي تمت رغمًا عن أنف الجميع" .. يمكننا أن نعتمد هذه العبارة كعنوان عريض للاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله..

نعم! لقد تمت رغم أن أنف الزعيم، والساطي وحتى جمهور القلعة الزرقاء، وكذلك بالطبع جماهير المنافسين سواء النصر أو الاتحاد مرورًا بناديه الشباب.

لكنها تمت بالفعل بشكل رسمي، ويستعد أسد الأطلسي لخوض مران الهلال لأول مرة مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالأساس كان حمدالله موجودًا في الولايات المتحدة الأمريكية – البلد المستضيف لمونديال 2025 – على أمل الانضمام للوداد؛ الذي ودع الحدث العالمي من دور المجموعات، لكن فشلت الصفقة في الأخير وتعاقد الفريق المغربي مع المهاجم السوري عمر السومة.

بالتزامن مع ذلك، يعاني الهلال هجوميًا في ظل معاناة مهاجمه الأساسي أليسكاندر ميتروفيتش من الإصابة، وتراجع مستوى البرازيلي ماركوس ليوناردو بشكل كبير فنيًا وبدنيًا .. فما كان من مسؤوليه إلا أن استغلوا وجود الساطي في أمريكا، كي يبرموا معه صفقة "لم يتوقعها أحد"..