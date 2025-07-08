بعد إعارة المباراة الواحدة للهلال .. إدارة الشباب تحسم مستقبل عبدالرزاق حمدالله ولكن!

جديد مستقبل عبدالرزاق حمدالله..

"سيستمر أم سيرحل؟!".. هذا هو السؤال الأكثر تداولًا بين جماهير نادي الشباب؛ بشأن مستقبل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

حمدالله البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى صفوف الشباب في صيف 2024؛ وذلك في "تجربة ثالثة" بالملاعب السعودية، بعد النصر والاتحاد.

لكن.. النجم المغربي المخضرم لديه "تجربة سعودية رابعة"؛ تمثلت في خوض مباراة وحيدة فقط بقميص عملاق الرياض الهلال، خلال الصيف الحالي.

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وانضم حمدالله إلى الهلال "معارًا" من الشباب، في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث شارك في آخر 15 دقيقة من عمر المواجهة ضد فلومينينسي، التي خسرها الزعيم (1-2) في دور ربع النهائي.