"أشبه بمن استأجر أوبر" .. اتهام الهلال بالمعاناة من "عقدة نقص" بعد الإعلان عن طائرته الجديدة

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأندية السعودية والعربية، أعلن نادي الهلال عن تدشين طائرة خاصة تحمل الهوية الكاملة للنادي، ليصبح الزعيم أول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط يحصل على طائرة بطلاء رسمي يعكس شعاره وألوانه المميزة.

وجاء الإعلان خلال حفل خاص أقامته شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، بالتعاون مع شريك النادي والناقل الجوي الرسمي، حيث تم الكشف عن الطائرة الجديدة التي صُممت بالكامل بهوية النادي الزرقاء وشعاره الشهير.

ووصلت الطائرة صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وهي من طراز A320neo، لتُسجل الهلال كأول نادٍ في المنطقة يحصل على طائرة خاصة تحمل هويته وعلامته التجارية بشكل كامل، في إنجاز يُجسّد مكانته الريادية داخل وخارج الملعب.

ومن المقرر أن تكون الرحلة الأولى للطائرة الخاصة بنادي الهلال يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، حيث ستقل بعثة الفريق من الرياض إلى الدوحة استعدادًا لخوض المواجهة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الغرافة القطري.

كما أوضح الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال، أن الطائرة ستُستخدم أيضًا لنقل المسافرين ضمن شبكة وجهاتها الداخلية والدولية، بما يتيح للجماهير وعشاق النادي فرصة تجربة السفر على متن طائرة الهلال والاستمتاع بتجربة استثنائية تحمل روح وهوية "الزعيم".