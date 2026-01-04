Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

واقعة ليست جديدة ومطالبات بسحب الـ3 نقاط .. حقيقة ارتكاب الهلال مخالفة قانونية في مباراة ضمك!

أثار الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من التساؤلات حول قراره الذي اتخذه في مباراة ضمك، وما إذا كان الزعيم ارتكب مخالفة قانونية.

الهلال فاز بثنائية نظيفة، حملت توقيع داروين نونيز وماركوس ليوناردو، في الدقيقتين 35 و53، ليقبض الزعيم على صدارة دوري روشن، مع الوصول للنقطة 32، متفوقًا بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، بينما حل ضمك في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.

    ماذا حدث؟

    وقرر سيموني إنزاجي، إجراء ستة تبديلات، في مباراة ضمك، حيث جاءت تبديلاته على النحو التالي..

    * تبديلان في الدقيقة 46: خروج حمد اليامي ومحمد كنو، ودخول يوسف أكتشيشيك وناصر الدوسري.

    * تبديلان في الدقيقة 82: خروج داروين نونيز ومتعب الحربي، ومشاركة عبد الله الحمدان وعبد الكريم دارسي.

    * تبديلان في الدقيقتين 87 و88: خروج حسان تمبكتي وماركوس ليوناردو، ودخول علي لاجامي وكايو سيزار.

    وسادت حالة من التساؤلات بشأن التبديل الإضافي الذي أجراه الهلال، خلال الـ90 دقيقة، فيما اكتفى ضمك بإجراء 5 تبديلات، وهو الحد الأقصى، فيما خرجت مطالبات بسحب النقاط الثلاث من الزعيم، بداعي ارتكاب مخالفة قانونية.

  • القانون يبرئ الهلال .. موقفه سليم

    ووفق لائحة دوري روشن السعودي، في المادة "7.5"، يحق لكل نادٍ إجراء تبديل واحد إضافي، بالإضافة إلى التبديلات الخمسة، في حال وجود إصابة ارتجاج، وفقًا لبروتوكول التبديلات الدائمة الإضافة بسبب الارتجاج الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB.

    * لا يحتسب التبديل بسبب الارتجاج ضمن عدد فرص التبديل المحددة.

    * إذا تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت مع تبديل الارتجاج؛ تحتسب فرصة تبديل واحدة.

    * إذا استنفد النادي فرصه الثلاث للتبديل، فلا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء تبديل عادي.

    * في حال استخدم نادٍ تبديل الارتجاج، يحق للنادي المنافس إجراء تبديل إضافي واحد، والحصول على فرصة تبديل رائعة.

    وفق هذا السياق، أفاد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، بأن الهلال استخدم حقه القانوني في إجراء 6 تبديلات، بعد إصابة جمال حركاس، لاعب ضمك، بارتجاج في الرأس وخروجه للتبديل، وأن إجراء ضمك للخمسة تبديلات، لا يلغي حق الهلال في إجراء تبديل سادس.

    وأضاف الإعلامي نواف العقيل، بأن مراقب المباراة أبلغ الطرفين مباشرة بالسماح بإجراء التبديل السادس الإضافي، بسبب ضربة رأس حركاس وخروجه من ملعب اللقاء للإصابة.

  • مكاسب الهلال .. ليست الصدارة فقط

    وبخلاف صعوده لصدارة دوري روشن، فإن الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي خسارة، مع الوصول للجولة الثالثة عشرة، مع تأجيل مباريات الجولة العاشرة، كما بات الزعيم أول فريق يسجل في 41 مباراة متتالية خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي.

    واستفاد الهلال من تلقي النصر خسارته الأولى في دوري روشن، هذا الموسم، بعد سقوطه أمام الأهلي بنتيجة (2-3)، في الجولة الثالثة عشرة، لتصبح كتيبة سيموني إنزاجي، هي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في المسابقة.

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب ضمك بنتيجة (0-2)، ليرفع حصيلته إلى 10 انتصارات مقابل تعادلين خلال 12 جولة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل تربعه في الصدارة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

