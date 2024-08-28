الهلال وضمك | فاض الكيل بياسين بونو .. ورينان لودي يُسهل مُهمة إدارة الزعيم!

ضمك أظهر كافة أزمات الهلال في بداية الموسم

حقق فريق نادي الهلال انتصارًا ثمينًا ضد نظيره ضمك، حيث واجه الكثير من الصعوبات، في مباراة بها تحدي تكتيكي كبير جدًا بين المدربين البرتغالي جورج جيسوس والروماني كوزمين كونترا.

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الهلال انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم الزعيم بهدف، ليصدمه الفريق الجنوبي بهدفين، قبل أن يعود الأزرق مرة أخرى ويُسجل هدفين ليخطف الانتصار.

الكثير من المشاكل الفنية التي واجهت الهلال وأظهرها التكتيك المُحكم من جانب كوزمين، أبرزت كافة عيوب الزعيم.

نتحدث خلال السطور التالية سريعًا عن أبرز المشاكل الفنية التي واجهت الزعيم ضد الفريق الجنوبي..