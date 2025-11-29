الهلال ضد الفتح | هذه حقيقة سيموني إنزاجي الدفاعي .. والآن أصبح مراد باتنا في موقف محرج بسبب الزعيم!

منذ وصوله إلى الهلال، تعرّض الإيطالي سيموني إنزاجي لسيل من الانتقادات التي وصفت أسلوبه بـ"الدفاعي"، معتبرة أنّ نهجه لن ينسجم مع هوية الهلال الهجومية.

غير أنّ الواقع داخل الملعب قدّم صورة مغايرة تمامًا، لتكشف الأرقام أن الزعيم تحت قيادة إنزاجي بات فريقًا أكثر توازنًا وفاعلية، بعيدًا عن الصورة النمطية التي التصقت بالمدرب.

ففي دوري روشن السعودي، قدّم الهلال أحد أقوى انطلاقاته هجوميًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجّل الفريق 24 هدفًا في 9 مباريات فقط، بمعدل تهديفي مرتفع يعكس أسلوبًا هجوميًا واضحًا. وعلى الجانب الدفاعي، استقبل الهلال 9 أهداف، ليخرج بفارق تهديفي كبير بلغ 15 هدفًا، وهو رقم يضع الفريق ضمن الأكثر قوة على المستوى المحلي.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال حضوره الهجومي الفعّال، بعدما أحرز 6 أهداف في 3 مباريات، مؤكّدًا قدرته على صناعة الفارق في مباريات خروج المغلوب التي غالبًا ما تتطلّب حذرًا تكتيكيًا.

أما على الصعيد القاري، فقد ظهر الهلال بثقة كبيرة في دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 5 مباريات، مقابل استقبال 5 فقط، ليواصل تقديم كرة قدم هجومية منظمة لا تعكس أبدًا صورة "المدرب الدفاعي".

الأرقام الواضحة التي حققها الهلال بقيادة إنزاجي تُعدّ ردًا عمليًا على كل الانتقادات، وتؤكد أن المدرب الإيطالي يشرف على فريق يمتلك هوية هجومية متوازنة، قادرة على صناعة التفوق محليًا وآسيويًا، بعيدًا عن أي تصنيفات مسبقة