الهلال ضد الخليج | تكرار معاناة مانشستر سيتي بسبب روبن نيفيش .. وأكلت الطُعم يا جورج جيسوس!

الهلال سقط في فخ الهزيمة أمام الخليج

نجح الخليج فيما فشل فيه عمالقة المملكة وآسيا، ونجح في تحقيق الفوز على الهلال ببطولة دوري روشن السعودي، لتتسبب تلك الهزيمة في خسارة عدة أرقام كان يبحث عنها الزعيم!

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وحقق الخليج الفوز على ضيفه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وتلقى الهلال الهزيمة الأولى له هذا الموسم بجميع البطولات، بعد مرور 11 جولة، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الاتحاد للسيطرة على صدارة دوري روشن السعودي الموسم الحالي..

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