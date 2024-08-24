الهلال ضد الأخدود | ظهور "الصفقة جديدة" والثغرة القاتلة .. اختبار سهل للزعيم ولكن!

الهلال حقق فوز سهل على الأخدود .. ولكن هناك ملحوظات علينا الحديث عنها..

"نتيجة طبيعية ومتوقعة" .. هذا ما ستقوله حينما تعلم أن الهلال انتصر على الأخدود بثلاثية دون رد، في افتتاحية مبارياته ببطولة دوري روشن السعودي 2024-25، ولكن إذا شاهدت المباراة ستعرف أن السيناريو الذي حدث يحتاج إلى مناقشة سريعة.

هناك العديد من الأمور الإيجابية التي ظهرت على أداء الهلال في مباراته ضد الأخدود، وفي نفس الوقت هناك بعض النقاط السلبية التي يجب الحديث عنها.

الأمور السلبية جعلت المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال، يصرخ في وجه لاعبيه، من أجل التركيز خوفًا من أن تتصعب المباراة خلال الشوط الثاني.

هناك العديد من الأمور الفنية والتكتيكية التي يجب أن نناقشها سريعًا خلال السطور التالية..