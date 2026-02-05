Goal.com
أحمد فرهود

فيديو | "يا ويله بيجلس دكة معهم".. صفقة الهلال الجديدة تشعل الجدل بـ"احتفالية" كريستيانو رونالدو وجمهور النصر يتفاعل

لقطة أثارت الكثير من الجدل..

كرة القدم عبارة عن "مشاعر"؛ فأحيانًا ما تغلب "العاطفة" على تفكير اللاعب، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

هذا ما حدث للموهبة الشابة صبري دهل، جناح أيسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة نادي النجمة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • صبري دهل يسجل.. ويحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو

    صبري دهل البالغ من العمر 17 سنة، سجل هدفًا في فوز فريقه الفيحاء (3-0) ضد نادي النجمة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هذا الهدف كان الثاني للفيحاء في المباراة؛ ليُفاجئ دهل الجميع بطريقه احتفاله، والتي جاءت على طريقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    واحتفل دهل بطريقة "Siuuuu" الشهيرة لرونالدو؛ الذي ينشط في صفوف فريق النصر الاول لكرة القدم، منذ يناير 2023.

  • احتفالية صبري دهل تشعل جدلًا جماهيريًا كبيرًا

    احتفالية الموهبة الشابة صبري دهل - سالفة الذكر -، في مباراة فريقه الفيحاء ضد نادي النجمة؛ أشعلت جدلًا جماهيريًا كبيرًا، بين عشاق الهلال والنصر.

    وحسب كافة التقارير المحلية؛ حسم الهلال صفقة التعاقد مع دهل، بداية من الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وأعلنت صحيفة "الرياضية" أن دهل وقع على عقود الانضمام للهلال، لمدة 5 سنوات كاملة، بداية من 1 يوليو 2026؛ وذلك بعد الحصول على موافقة الفيحاء، بشكلٍ رسمي.

    ولذلك.. فإن احتفالية هذا اللاعب على طريقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي ينشط في الغريم التاريخي النصر؛ سببت استفزازًا كبيرًا لجمهور الزعيم الهلالي.

    ونعم.. من الطبيعي للاعب في سن الـ17 عامًا، أن يكون متأثرًا بأسطورة عالمية مثل رونالدو، وأن يعتبره القدوة له؛ إلا أن الاحتفالية جاءت في وقتٍ حساس للغاية، في ظل الجدل الذي أشعله الدون.

    رونالدو وحسب الكثير من التقارير المحلية والعالمية، حاول عرقلة ميركاتو الهلال الشتوي؛ مع زعمه بحصول الزعيم على معاملة خاصة، بالمقارنة مع النصر.

    المهم.. الجماهير النصراوية من ناحيتها، استغلت احتفالية دهل للسخرية من الهلال؛ حيث علق أحد الحسابات: "يا ويله.. بيجلس دكة معهم"، في إشارة إلى معاقبة الزعيم له بسبب حبه للأسطورة البرتغالية.

    مسيرة صبري دهل مع عالم الساحرة المستديرة

    يُعد صبري دهل أحد أبناء نادي الفيحاء؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في ديسمبر 2025.

    ومنذ الصعود للفريق الأول؛ لعب دهل 11 مباراة مع الفيحاء، مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا آخر.

    كما مثّل هذا اللاعب الموهوب، منتخب السعودية تحت 16 و17 عامًا؛ حيث شارك مع الأخير في 14 مباراة، مسجلًا 5 أهداف.

    ويُنظر إلى دهل، على أنه خليفة قائد الهلال ومنتخب السعودية سالم الدوسري، في مركز الجناح الأيسر.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 33.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

