فيديو | "يا ويله بيجلس دكة معهم".. صفقة الهلال الجديدة تشعل الجدل بـ"احتفالية" كريستيانو رونالدو وجمهور النصر يتفاعل

احتفالية الموهبة الشابة صبري دهل - سالفة الذكر -، في مباراة فريقه الفيحاء ضد نادي النجمة؛ أشعلت جدلًا جماهيريًا كبيرًا، بين عشاق الهلال والنصر.

وحسب كافة التقارير المحلية؛ حسم الهلال صفقة التعاقد مع دهل، بداية من الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

وأعلنت صحيفة "الرياضية" أن دهل وقع على عقود الانضمام للهلال، لمدة 5 سنوات كاملة، بداية من 1 يوليو 2026؛ وذلك بعد الحصول على موافقة الفيحاء، بشكلٍ رسمي.

ولذلك.. فإن احتفالية هذا اللاعب على طريقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي ينشط في الغريم التاريخي النصر؛ سببت استفزازًا كبيرًا لجمهور الزعيم الهلالي.

ونعم.. من الطبيعي للاعب في سن الـ17 عامًا، أن يكون متأثرًا بأسطورة عالمية مثل رونالدو، وأن يعتبره القدوة له؛ إلا أن الاحتفالية جاءت في وقتٍ حساس للغاية، في ظل الجدل الذي أشعله الدون.

رونالدو وحسب الكثير من التقارير المحلية والعالمية، حاول عرقلة ميركاتو الهلال الشتوي؛ مع زعمه بحصول الزعيم على معاملة خاصة، بالمقارنة مع النصر.

المهم.. الجماهير النصراوية من ناحيتها، استغلت احتفالية دهل للسخرية من الهلال؛ حيث علق أحد الحسابات: "يا ويله.. بيجلس دكة معهم"، في إشارة إلى معاقبة الزعيم له بسبب حبه للأسطورة البرتغالية.