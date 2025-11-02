سامي الجابر لم يعد وحيدًا .. أسطورتا الاتحاد والشباب يهاجمان إنزاجي: الهلال فقد شخصيته!

وكان سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد أشاد بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، كاشفًا عن السبب وراء الفوز الضعيف على الشباب، رغم السيطرة على مجريات اللعب.
وقال إنزاجي، إن فريقه قدم مباراة جيدة جدًا، ضد منافس كان متكتلًا دفاعيًا، مضيفًا أنه كان يهدف لتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن بسبب الطرد (الذي ناله المدافع خاليدو كوليبالي)، اضطر لتغيير طريقة اللعب.
وأضاف إنزاجي إنه منزعج فقط من الغيابات والإصابات، لأن هدفه هو تحقيق الفوز بكل مباراة، مضيفًا أن طريقة لعبه تختلف حسب ظروف كل مباراة، ووفق مجريات اللقاء، يمكن تسجيل أهداف كثيرة، كما حدث في مباراة الاتفاق، التي انتصر فيها الهلال بخماسية في دوري روشن.
واستبشر إنزاجي بوصول الهلال للمستوى الذي يريده، وظهر ذلك في عدة مباريات، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادلين في 12 مباراة، ليسير على الطريق الصحيح، مؤكدًا أنه مع اكتمال الصفوف بعودة الغيابات، فإن الفريق سيستعيد نسخته التي ظهر عليها في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حينما بلغ الدور ربع النهائي.
ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور سبع جولات، برصيد 17 نقطة، مبتعدًا عن النصر "المتصدر" بفارق أربع نقاط، فيما تأهلت كتيبة إنزاجي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لتضرب موعدًا مع الفتح في 29 نوفمبر.
في المقابل، حافظ الهلال على العلامة الكاملة مع مرور أولى ثلاث جولات من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على الدحيل القطري (2-1) وناساف الأوزبكي (3-2) والسد القطري (3-1)، ليتربع في صدارة مجموعة الغرب بـ9 نقاط.