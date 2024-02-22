الهلال ضد سباهان | التراخي أكبر عدو لجورج جيسوس .. واطردوا نجم الزعيم وتعاقدوا مع محمد صلاح فورًا

الهلال يضرب موعدًا ناريًا أمام الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رحلته الناجحة في مسابقة دوري أبطال آسيا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتجاوز عقبة العنيد الإيراني سباهان أصفهان.

الهلال فاز (3-1) على سباهان أصفهان، في مباراة الذهاب بإيران، قبل أن ينتصر إيابًا في العاصمة السعودية الرياض، وبنفس النتيجة.

وعلى الرغم من ضمان التأهل إلى ربع النهائي؛ إلا أن الزعيم الهلالي، تعرض لإحراجٍ كبير للغاية في مبارة الإياب أمام الفريق الإيراني، على ملعب "المملكة أرينا".

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وظل الفريق الأزرق متأخرًا بهدف مقابل لا شيء إيابًا، حتى الدقيقة 76؛ عندما سجل سالم الدوسري "التعادل"، قبل أن يخطف البرتغالي روبن نيفيش، التقدم بـ"هدف عالمي"، ثم يضيف الصربي أليكساندر ميتروفيتش "الثالث"

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز ملامح مباراة الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا..