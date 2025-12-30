Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

ضربة مزدوجة للهلال .. إصابة قديمة "مزعجة" تداهم سالم الدوسري من جديد وغياب روبن نيفيش ضد الخلود

لعنة الإصابات لا تترك الهلال أبدًا في الموسم الحالي..

تلقى فريق الهلال الأول لكرة القدم "ضربة مزدوجة"؛ وذلك قبل مواجهة نادي الخلود، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهلال يحل ضيفًا على الخلود، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غياب روبن نيفيش عن مباراة الهلال والخلود

    وفي هذا السياق.. أعلن نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء، تعرض النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ للإصابة.

    وأوضح الهلال في بيانٍ رسمي، أن إصابة نيفيش البالغ من العمر 28 سنة؛ جاءت على مستوى "العضلة الأمامية".

    وأكد الزعيم الهلالي على غياب نجمه البرتغالي، عن مواجهة الخلود مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • الكشف عن طبيعة إصابة سالم الدوسري في الهلال

    أيضًا.. كشف نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة النجم سالم الدوسري، جناح وقائد الفريق الأول لكرة القدم.

    وقال الهلال في بيانٍ رسمي: "تواجد سالم في عيادة النادي؛ وذلك بسبب معاناته من الإصابة".

    وأشار الزعيم الهلالي إلى أن إصابة قائده وجناحه الدولي؛ عبارة عن "كدمة في منطقة الحوض"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH14-REAL MADRID-HILALAFP

    إصابات "الحوض" ليست بجديدة على سالم الدوسري

    المثير في الأمر أن إصابات "الحوض"؛ ليست بجديدة على النجم سالم الدوسري، جناح وقائد فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    سالم عانى من إصابات الحوض كثيرًا، خاصة في عام 2023؛ حيث غيبته عن بعض المباريات، سواء مع الهلال أو منتخب السعودية.

    وسبب كثرة إصابات سالم في "منطقة الحوض"؛ يعود إلى أسلوب لعبه أساسًا، والذي يعتمد على السرعة وتغيير الحركة في المراوغات.

    وتُعد هذه الإصابة من "الأكثر إزعاجًا" للاعب الكرة؛ كونها تؤثر بشكلٍ مباشر على عملية التسديد، بالإضافة إلى الانطلاقات السريعة.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH57-FLUMINENSE-AL-HILALAFP

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 108 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة سالم الدوسري مع نادي الهلال

    تدرج سالم الدوسري في مختلف الفئات السنية لنادي الهلال، قبل صعوده إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2011؛ حيث لم يرحل منذ ذلك الوقت، إلا لفترة قليلة للغاية.

    ورحل سالم عن الفريق الهلالي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018؛ عندما انضم إلى صفوف نادي فياريال الإسباني، على سبيل الإعارة.

    ومع الهلال.. خاض الدوسري 461 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو القارية والدولية؛ مسجلًا خلالها 134 هدفًا وصانعًا 102 تمريرة حاسمة.

    وتوّج قائد الزعيم الهلالي البالغ من العمر 34 سنة، بـ20 لقبًا رسميًا مع الفريق الأول؛ من بينهم ثنائية دوري أبطال آسيا 2019 و2021، و6 بطولات في الدوري السعودي للمحترفين.

    وحصل سالم الدوسري على المركز الثاني مع الهلال، في كأس العالم للأندية 2022؛ قبل الوصول إلى ربع النهائي في النسخة الماضية من البطولة بـ"نظامها الجديد"، والتي شهدت مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 8 انتصارات مع تعادلين، في 10 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 24.

    * فوز: 19.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 56.

    * أهداف مستقبلة: 23.

