الهلال ضد سالزبورج | حل سيموني إنزاجي مشكلة جورج جيسوس وبدأ أزمة جديدة .. ميزة الزعيم تحولت لـ"عيب قاتل" ومرحب بالرجوع "العائد من السبات"!

أبرز ملامح تعادل الهلال السلبي أمام رد بول سالزبورج..

إن كنت غير هلالي فحتمًا أنك استمتعت كثيرًا بمواجهة الهلال ورد بول سالزبورج النمساوي في ظل المستوى الفني الرائع للفريقين، أما إن كنت مشجعًا للزعيم، فالحسرة حاليًا تعتلي وجهك..

الزعيم تعادل سلبيًا اليوم الإثنين، أمام سالزبورج، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام ريال مدريد (1-1).

هذا التعادل رفع رصيد كتيبة سيموني إنزاجي للنقطة الثانية في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة، خلف سالزبورج "الثاني" بأربع نقاط، والذي يتأخر بفارق الأهداف فقط عن المتصدر "ريال مدريد".

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الآن أمام الهلال فرصة أخيرة للتأهل للدور المقبل بالحدث العالمي، عندما يواجه باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولا غنى عن الفوز مع انتظار هدايا مواجهة ريال مدريد وسالزبورج.

لكن بعيدًا عما ينتظرنا في الجولة الأخيرة، دعونا نستعرض في السطور التالية أبرز ملامح مواجهة الهلال وسالزبورج..