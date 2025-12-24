FBL-WC-CLUB-2025-MATCH14-REAL MADRID-HILALAFP
أحمد فرهود

ضربة لمخطط الهلال .. ريال مدريد يريد التعاقد مع روبن نيفيش بشرط وحيد

تطورات مثيرة في مستقبل روبن نيفيش..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. وضع العملاق الإسباني ريال مدريد، التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن حساباته.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يرفض التجديد لسنواتٍ أخرى، حتى الآن.

رفض النجم البرتغالي للتجديد؛ يأتي بسبب رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، والتتويج بالألقاب هُناك.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH14-REAL MADRID-HILALAFP

    ريال مدريد يريد روبن نيفيش بشرط وحيد!

    الصحفي الإسباني توماس رونسيرو اعترف برغبة نادي ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ريال مدريد يُعاني في خط الوسط بوضوح؛ وذلك منذ اعتزال النجم الألماني توني كروس في 2024، ومن ثم رحيل الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش صيف العام الحالي.

    وبخسارته كروس ومودريتش؛ فقد ريال مدريد اللاعب الذي يتحكم في الكرة بخط الوسط، وهي مواصفات تتوفر في نيفيش.

    إلا أن رونسيرو أكد في تصريحات مع موقع "365Scores"، أن ريال مدريد اشترط أن تتم صفقة نيفيش؛ خلال الميركاتو الصيفي القادم، وليس في يناير 2026.

    • إعلان

  • ضربة لمخطط الهلال.. لهذا السبب يريد ريال مدريد ضم نيفيش صيف 2026!

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، عن السبب الذي دفع نادي ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز؛ للاشتراط بأن تتم صفقة النجم البرتغالي روبن نيفيش، في صيف 2026 وليس الميركاتو الشتوي القادم.

    وكشف رونسيرو عن أن ريال مدريد، يرفض دفع يورو واحد للهلال، في صفقة التعاقد مع نيفيش؛ لذلك يفضل التوقيع مع اللاعب بشكلٍ مجاني، عقب نهاية عقده.

    هذا يتطلب بالطبع أن ينتظر نيفيش، حتى 30 يونيو 2026 - عندما ينتهي عقده مع الهلال -؛ ولا يرحل إلى أي فريقٍ آخر، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

    وحسب ما ذكرته صحيفة "توك سبورت" في الساعات الماضية؛ يخطط الهلال لبيع النجم البرتغالي في يناير 2026، وذلك للاستفادة منه ماليًا وعدم الرحيل مجانًا.

    وأشارت نفس الصحيفة إلى أن الهلال، حدد مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لبيع روبن نيفيش؛ وسط اهتمام من عديد الأندية الأوروبية، أبرزها يوفنتوس الإيطالي والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

  • Wolverhampton Wanderers v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    مسيرة روبن نيفيش مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ النجم البرتغالي روبن نيفيش مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق المحلي بورتو؛ والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2014.

    ومثّل نيفيش الفريق الأول لنادي بورتو، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث شارك معه في 93 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين.

    بعدها.. انتقل النجم البرتغالي إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات كاملة، من 2017 إلى 2023.

    خلال هذه السنوات.. سجل روبن نيفيش 30 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 253 مباراة رسمية؛ لينتقل بعدها إلى الهلال.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 107 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 23.

    * فوز: 18.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 53.

    * أهداف مستقبلة: 21.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الخليج crest
الخليج
الخليج
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
0