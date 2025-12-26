الهلال يحسم مصير روبن نيفيش في الشتوية رسميًا .. وسيموني إنزاجي "يرفض" تصريحات سافيتش بعد الفوز على الخليج

Al-Hilal v Al-Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
ماذا قال سيموني إنزاجي بعد فوز الهلال على الخليج؟

تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام وسائل الإعلام المختلفة؛ بعد الفوز الصعب على الخليج، مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (3-2) على الخليج؛ وذلك بعد أن كان مُتقدمًا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • الهلال يحسم مصير روبن نيفيش في الشتوية رسميًا

    في البداية.. كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، عن قرار مجلس الإدارة "النهائي"؛ في مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرفض تجديد عقده مع الهلال - حتى الآن -، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026؛ وسط تأكيدات على رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، مجددًا.

    هُنا.. تضاربت الأنباء بشأن استمرار النجم البرتغالي حتى نهاية عقده، ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية؛ أو بيع نادي الهلال له في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، من أجل الاستفادة منه ماليًا.

    وأعلن إنزاجي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الخليج، مساء اليوم الجمعة، استمرار نيفيش مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026، بشكلٍ رسمي.

    وقال المدير الفني الإيطالي: "نيفيش مهم جدًا بالنسبة لنا؛ لذلك قررنا استمراره معنا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم بيعه في الميركاتو الشتوي القادم".

    وتمنى سيموني إنزاجي أن يجدد روبن نيفيش عقده في النهاية؛ بل وأن يبقى في صفوف الفريق الهلالي إلى الأبد، على حد وصفه.

  • سيموني إنزاجي يرفض تصريحات سافيتش بعد الفوز على الخليج

    وعلى جانب آخر.. رفض الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، حديث نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    سافيتش تحدث عن أن قلة التركيز في نهاية المباراة، خاصة بعد التبديلات؛ هي من سمحت لنادي الخليج بتسجيل هدفين والعودة في النتيجة، بعدما كان الهلال متقدمًا (3-0).

    وعن ذلك يقول إنزاجي: "لا أتفق مع سافيتش كثيرًا؛ بخصوص تصريحه عن فقدان التركيز، في نهاية المباراة".

    وأشار المدير الفني الإيطالي إلى أنه بعد التغييرات التي أجراها، في نهاية المواجهة ضد نادي الخليج؛ أُتيحت فرص كثيرة للزعيم الهلالي أيضًا، من أجل إضافة المزيد من الأهداف.

    مطالبات سيموني إنزاجي بعد الفوز على الخليج

    وأخيرًا.. اعتبر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، أن فريقه استحق الفوز على الخليج مساء اليوم الجمعة؛ وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأكد إنزاجي أن فريقه قدّم 75 دقيقة رائعة؛ إلا أن اللاعبين شعروا بـ"التعب" في النهاية، ما سمح لنادي الخليج بالعودة.

    وطالب المدير الفني الإيطالي بالتركيز على الـ75 دقيقة الأولى ضد الخليج، للبناء عليها في المستقبل؛ مع عدم إغفال الهدفين اللذين استقبلهما الهلال، في النهاية.

     واختتم سيموني إنزاجي تصريحاته؛ بالقول: "بالطبع سنجلس، ونحلل الهدفين اللذين استقبلتهما شباكنا من الخليج؛ من أجل تلافي هذا الأمر، في المباريات القادمة".

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 108 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 14 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 8 انتصارات مع تعادلين، في 10 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 24.

    * فوز: 19.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 56.

    * أهداف مستقبلة: 23.

