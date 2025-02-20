بشكل مفاجئ .. مسؤول كبير في الهلال يعلن رحيله رسميًا!

مسؤول عمل لسنواتٍ طويلة داخل نادي الهلال..

الهلال معروف عنه الاستقرار الكبير، سواء من الناحية الإدارية أو حتى الفنية؛ وذلك بالمقارنة مع كافة أندية المملكة الأخرى.

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لكن.. ما يحدث داخل هذا الكيان الرياضي الكبير مؤخرًا، أصبح لغزًا يحير الجميع؛ فالنتائج شهدت تذبذبًا، مع تسريبات عن بعض المشاكل الإدارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من هذه المشاكل؛ مستقبل المدير التنفيذي لفريق الكرة فهد المفرج، الذي تباينت الأنباء بشأن رحيله أو استمراره، بعد تعرضه لهجومٍ جماهيري عنيف.

كذلك.. هُناك جدل بشأن "البيان" الذي أصدره النادي، وهاجم فيه التحكيم، مع تلميحات بشأن تعمد "تعطيل" مسيرة الفريق الأول.