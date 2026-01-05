"أنت ذيب وهناك شيء في رأسك!" .. الأمير خالد بن طلال يوجه الاتهامات لسامي الجابر دفاعًا عن سيموني إنزاجي

الهلال كان قد تعاقد مع إنزاجي في أوائل يونيو 2025، خلفًا للمدرب المقال البرتغالي جورج جيسوس، لكنه يتعرض للانتقادات منذ ذلك الحين، حتى في أوقات الفوز.

إنزاجي بدأ مهمته مع الهلال من كأس العالم للأندية أمريكا 2025، حيث وصل به لدور ربع النهائي قبل الوداع على يد فلومينينسي البرازيلي، لكن في طريقه تعادل مع ريال مدريد (1-1)، وهزم مانشستر سيتي (4-3).

لكنه ترنح في بدايته بدوري روشن السعودي 2025-2026، حيث تعادل مرتين في أول ثلاث جولات أمام القادسية (2-2)، والأهلي (3-3) إلا أنه حتى في أوقات النصر كان الجابر يوجه سهام انتقاداته للمدرب الإيطالي.

وتأتي انتقادات سامي لإنزاجي بداعي اعتراضه على طريقة لعب الهلال بشكل عام بعيدًا عن النتائج، حيث يتهم الإيطالي بأنه طريقته الدفاعية لا تتناسب مع فريق بحجم الزعيم.

وبشكل عام، خاض الأزرق 25 مباراة في مختلف البطولات تحت قيادة المدير الفني السابق لإنتر، حقق الفوز في 20 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر لقاء وحيد.