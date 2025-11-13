استغل الطقس للسخرية من الهلال! .. نائب رئيس النصر يرد على نواف بن سعد ويكشف سؤال كريستيانو رونالدو بسبب الجمهور

وفي هذا السياق.. رد خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على تصريحات الأمير نواف بن سعد - سالفة الذكر -؛ مؤكدًا أن العالمي أكثر فريق عانى بسبب "جدولة" الدوري، في السنوات الـ15 الأخيرة.

المالك قال في تصريحات مع الإعلامي الرياضي رتيبان الدوسري: "إذا نظرنا إلى السنوات الماضية.. سنجد هُناك أندية لا تلعب في الشرقية - ذات الدرجات المرتفعة -، إلا في فترة الشتاء".

وأضاف المالك ساخرًا من الهلال تحديدًا: "حتى أننا نعرف أن الشتاء قادم، عندما نشاهد هذه الأندية تلعب في الشرقية.. لو مكتب سياحي، ما رتّب لهم جدول الدوري بهذا الشكل".

وعن حديث ابن سعد، بخصوص أن جميع الأندية ستصل إلى نهاية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 "مُنهكة"؛ تساءل نائب رئيس النصر: "هل من الأسهل أن تواجه أندية ضعيفة أم قوية وأنت مُنهك؟!".

وأشار خالد المالك إلى أن النصر، سيواجه أندية بحجم الهلال والأهلي والشباب والقادسية والاتفاق، وهو مُنهك بشكلٍ كبير؛ وهو الأمر الذي يجعله مهددًا بخسارة كل ما حققه، طوال الموسم الرياضي.