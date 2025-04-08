"نمت في مقر الهلال 3 أسابيع وهذه حقيقة خلافاتي مع تمبكتي!" .. البليهي يرد على مفاوضات الشباب ويحسم مستقبله رسميًا

ماذا قال علي البليهي؟!

خرج النجم المخضرم علي البلهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن صمته الطويل؛ بعد الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها.

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البليهي البالع من العمر 35 سنة، تألق لسنواتٍ عديدة بقميص نادي الهلال، الذي انضم إليه من فريق الفتح صيف 2017؛ قبل أن تختلف الأوضاع تمامًا، في الموسم الرياضي الحالي.

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وتعرض المدافع المخضرم لانتقادات عنيفة للغاية، من الجماهير الهلالية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بسبب التراجع الكبير للغاية في مستواه.