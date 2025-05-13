"لا أخاف من الهلال رغم ذكرى الـ(9-0)!" .. مدرب الفتح يكشف خطته "غير الفنية" للفوز على الزعيم

ماذا قال جوزيه جوميز عن مواجهة الهلال؟!..

تحدث جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، قبل مواجهة الهلال "المصيرية"، مساء يوم الجمعة القادم.

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الفتح يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويحتاج الفتح "الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن، إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال، لـ"الهروب" من منطقة الخطر؛ حيث يبتعد بفارق 3 نقاط فقط، عن آخر مركز يهبط صاحبه رسميًا.