"خلافات عنيفة وانقطاع عن تدريبات الهلال" .. كواليس "واقعة الثلاجة" بين جورج جيسوس وعلي البليهي

أزمة جديدة تضرب نادي الهلال..

لا يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أفضل أيامه، مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس؛ على الرغم من أنه لا يزال ينافس بقوة، على لقبين في الموسم الرياضي الحالي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

جيسوس تولى تدريب الهلال في "ولاية ثانية"، بداية من صيف عام 2023؛ ونجح في تحقيق 4 ألقاب رسمية - حتى الآن -، مع الفريق الأول لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتوّج المدير الفني المخضرم بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، في موسمه الأول مع الزعيم الهلالي في 2023-2024.

ومع مطلع الموسم الثاني؛ قاد جيسوس نادي الهلال، للحصول على لقب السوبر السعودي، ولكنه ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي.