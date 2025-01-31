"نجوم الهلال لن يمرروا تصريحات جورج جيسوس بسلام!" .. تحذيرات باشتعال أزمة خطيرة في غرفة الملابس

توتر في غرفة ملابس نادي الهلال..

لا يزال جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل في مؤتمراته الصحفية؛ بعد كل مباراة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

جيسوس بعد فوز الهلال (4-0) على الأخدود، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ تحدث عن مستوى حسان تمكبتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتبر جيسوس أن تمبكتي، نفذ التعليمات المطلوبة منه ضد الأخدود؛ ولكنه لن يحكم على مستواه بالرغم من ذلك؛ بسبب ضعف هجوم المنافس، وعدم تعرضه إلى اختباراتٍ حقيقية.

هذه التصريحات؛ جاءت بعد أن وصف المدير الفني البرتغالي مدافعه الشاب بـ"الضعيف بدنيًا"؛ بعد سقوط الزعيم الهلالي (1-2) ضد القادسية، في الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وعانى حسان تمبكتي من "تهميش" جيسوس، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ الأمر الذي دفع الجمهور الهلالي للاعتراض، والمطالبة بإشراك اللاعب بشكل مستمر، خاصة مع تراجع مستوى المدافع المخضرم علي البليهي.