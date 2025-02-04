"مدرب الهلال يفهم كرة القدم بشكل أفضل!" .. نجم البرتغال السابق يقلل من جوزيه مورينيو أمام جورج جيسوس

جورج جيسوس في عيون نجم البرتغال السابق..

اعتبر أحد نجوم منتخب البرتغال السابقين، أن جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يتفوق على جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه الحالي.



جيسوس تولى تدريب الهلال في "ولاية ثانية"، بداية من صيف عام 2023؛ ونجح في تحقيق 4 ألقاب رسمية - حتى الآن -، مع الفريق الأول لكرة القدم.



وتوّج المدير الفني المخضرم بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، في موسمه الأول مع الزعيم الهلالي في 2023-2024.



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ومع مطلع الموسم الثاني؛ قاد جيسوس نادي الهلال، للحصول على لقب السوبر السعودي، ولكنه ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي.

