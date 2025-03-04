"غياب هذا الرجل فضح جورج جيسوس تكتيكيًا!" .. مدرب الهلال يتحول إلى كومبارس وباختاكور يكتب التاريخ

سقوط جديد لكتيبة جورج جيسوس؛ وهذه المرة "قاريًا"!..

انتكاسة وراء انتكاسة.. هكذا أصبح حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

الهلال الذي أصبح يُعاني على المستوى المحلي مؤخرًا؛ سقط لأول مرة في الموسم الحالي، ببطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

هذا السقوط جاء ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزباكي، وبهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

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وقدم الهلال مستوى سيئ للغاية؛ ما ساهم في تحقيق الفريق الأوزباكي انتصاره التاريخي، والذي جاء بواسطة نجمه فلاماريون في الدقيقة 28.

ويتواجه الفريقان مجددًا، مساء يوم 11 مارس 2025، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من المسابقة القارية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد هزيمة الهلال أمام باختاكور، مساء اليوم الثلاثاء، في النخبة الآسيوية..