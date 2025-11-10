ضرب عصفورين بحجر واحد .. الهلال "يخترع" حلًا ذكيًا للاستفادة من أزمة غياب بونو وكوليبالي

استفاد الهلال من إصابة مدافعه جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة باستبعاده من القائمة وقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه، بعدما أصبح غير مؤهل للتواجد في قائمة الفريق لدوري روشن السعودي تحت بند المواليد، حيث تخطى السن القانوني اللازم لذلك.

الظهير البرتغالي لم يُعجب بذلك الأمر أبدًا، وأظهر غضبه واستياءه بوضوح من القرار عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد فترة من التوتر نجح مسؤولو الهلال في احتواء الموقف بعد وعد اللاعب بإعادة قيده في فترة الانتقالات الشتوية، وهو الأمر الذي لم يحدث مع زميله رينان لودي الذي حذف اسمه كذلك من قائمة دوري روشن فكان رد فعله عنيفًا بفسخ عقده من طرف واحد والسفر إلى البرازيل.

المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، أكد إعادة قيد كانسيلو في قائمة دروي روشن خلال يناير القادم، لكن المشكلة هنا كانت في إيجاد ضحية المدافع البرتغالي! الحديث مؤخرًا دار حول حذف اسم المهاجم داروين نونيز وحصر تواجده هذا الموسم في دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا لعدم تقديمه المستوى المطلوب وتفضيل بقاء ليوناردو في القائمة عليه.

هذا الوضع قد يكون مرضيًا لكانسيلو وإنزاجي وإدارة الهلال، لكنه سيكون بالطبع بعيدًا كل البعد عن نيل رضا مهاجم ليفربول السابق، وكذلك سيحمل خسارة مالية كبيرة للنادي السعودي.