يبدو أن الجدل المحاط بجواو كانسيلو لاعب الهلال لن يتوقف حتى حسم مستقبله مع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لنرى إن كان سيُسجل في قائمة الفريق لدوري روشن السعودي من جديد أم يشد الرحال إلى وجهة أخرى، وقد أرسل اللاعب رسالة أخرى جدلية عبر حسابه على إنستجرام. فما الذي قاله؟
"أرى الشر وأتصرف بسوء أحيانًا" .. رسالة جدلية أخرى من جواو كانسيلو بعد أزمته مع الهلال
بداية أزمة كانسيلو والهلال
أقدمت إدارة الهلال على إجراء مفاجئ بعدما قررت استبعاد البرتغالي جواو كانسيلو من قائمة الفريق، إثر الإصابة التي لحقت به في لقاء الدحيل القطري خلال الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.
هذا القرار كان دافعه الأول والأهم هو قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في قائمة دوري روشن السعودي، حيث لم يكن له مكان بعد الصفقات الجديدة وبعد تخطيه السن القانوني للتواجد في قائمة المواليد، وهو ما أدى لحذف اسمه من القائمة والاكتفاء بتواجده في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.
حذف اسم كانسيلو من قائمة دوري روشن السعودي وإعادة قيد ليوناردو أحدث رد فعل حاد وغير متوقع من جانب الظهير البرتغالي صاحب القدرات الهجومية الهائلة، حيث عبّر عن استيائه عبر حسابه في إنستجرام بطريقة مثيرة للجدل.
اللاعب نشر صورًا ظهر فيها بقمصان جميع الأندية التي مثلها خلال مسيرته باستثناء الهلال، مرفقًا إياها بصورة له بقميص برشلونة، وقام بإرسال عديد الرسائل المشفرة التي حملت تلميحات "غير لطيفة" رجح الجميع أنها موجهة لناديه ومسؤوليه، مثل جمل "الاحترام لمن يستحقه"، و"لم يقدم لي أحد اعتذارًا عمّا جرى، بل وُجه إليّ اللوم فقط بسبب رد فعلي".
انتهاء الأزمة
الصحفي حامد القرني كشف مؤخرًا عن قرب انتهاء أزمة الهلال مع اللاعب البرتغالي بعد تلك الحالة الجدلية التي أحاطت به مؤخرًا.
وأوضح في تفاصيل ما حدث أن اللاعب اقتنع بأن يتم تسجيل اسمه في قائمة الهلال ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد تحالف الإدارة واللاعبين لإقناعه بذلك.
ولم يخف القرني مرور كانسيلو بحالة من الغضب والاستياء لرفع اسمه من قائمة دوري روشن السعودي، حيث يرغب في اللعب للحفاظ على مكانه مع المنتخب البرتغالي
ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عن كواليس مفاجئة، بشأن الخلاف، إذ اعترف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن كانسيلو كان غاضبًا جدًا من الإدارة الهلالية بالفعل؛ بعد أن أخبرته بأنه سيتم رفع اسمه من القائمة المحلية، حتى شهر يناير القادم.
وأشار الحنيان إلى أن الظهير الأيمن البرتغالي، كان يرى بأنه قادر على العودة من الإصابة، قبل شهر يناير 2026؛ وبالتالي عدم الحاجة إلى رفع اسمه من القائمة.
وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. بعد أن هدأ غضب كانسيلو، قدّم اللاعب اعتذاره الرسمي إلى إدارة نادي الهلال؛ حيث لا يوجد أي أزمات أو خلافات بينهما، في الوقت الحالي".
الرسالة الجديدة
اللاعب البرتغالي اعتاد نشر مقاطع الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، والتي عادت ما تحمل رسائل غامضة ومشفرة تحمل معانٍ كثيرة.
كانسيلو سبق أن نشر مقطع فيديو لرجل الأعمال البريطاني هاري بيرن، والذي يُعد أحد أهم الشخصيات في الرياضة خاصة في الملاكمة ورمي الأسهم والبلياردو الإنجليزي، والذي يقول خلاله جملة واضحة تنم عن تحديه للظروف ورفضه الانصياع.
يقول بيرن "أنا لا أُقهر. لا يمكن هزيمتي. هذا مستحيل. يمكنك أن تدينني، يمكنك أن تؤذيني، لكنك لن تهزمني أبدًا".
واليوم عاد ونشر مقطع فيديو فلسفي لشخصية برازيلية، يقول فيه "لا أعلم من أكون، أحيانًا أكون شخصًا طيبًا تمامًا، وأحيانًا أكون شخصًا سيئًا. أفكر في أشياء، وأتفاعل معها. وعندما أتفاعل، عادةً ما يكون الأمر غير رائع. أليس كذلك؟ أحيانًا أتصرف بسوء. أحيانًا أرى الشر. أنا خبيث أيضًا. لقد اكتسبتُ الحقد. صحيح؟ لستُ شاعرًا بارعًا، لقد تجرعت السم".
ولم يُفهم المغزى من حديث كانسيلو وإن كان حديثه موجهًا لإدارة الهلال أو أي طرف آخر، لكن الواضح أن تلك الرسائل تحافظ على حالة الجدل المحيطة بنجم الهلال.
أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال
جواو كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.
صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى يونيو 2027.
ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 42 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 12 آخرين.
ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.
ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.