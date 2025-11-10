بعد انتقادات رئيس الهلال لـ"جدولة الدوري" .. عبدالعزيز المريسل يقدّم عرضًا إلى نواف بن سعد ويؤكد: النصر سيوافق

رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على تصريحات الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"؛ والتي تحدث فيها عن جدولة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الحالي 2025-2026.

ابن سعد اعتبر أن النصر هو أكثر المستفيدين من جدولة دوري روشن، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بسبب خوضه العديد من المباريات السهلة، في الجولات الأولى من عمر المسابقة.

وأضاف رئيس الزعيم الهلالي: "النصراويون يقولون إنهم سيتورطون في ختام الموسم الحالي بسبب المباريات الكبيرة؟! (يضحك).. في نهاية العام الرياضي ستكون كافة الفرق قد أُنهكت".