بعد انتقادات رئيس الهلال لـ"جدولة الدوري" .. عبدالعزيز المريسل يقدّم عرضًا إلى نواف بن سعد ويؤكد: النصر سيوافق

المريسل حرص على الرد سريعًا بعد تصريحات رئيس الهلال..

رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على تصريحات الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"؛ والتي تحدث فيها عن جدولة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الحالي 2025-2026.

ابن سعد اعتبر أن النصر هو أكثر المستفيدين من جدولة دوري روشن، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بسبب خوضه العديد من المباريات السهلة، في الجولات الأولى من عمر المسابقة.

وأضاف رئيس الزعيم الهلالي: "النصراويون يقولون إنهم سيتورطون في ختام الموسم الحالي بسبب المباريات الكبيرة؟! (يضحك).. في نهاية العام الرياضي ستكون كافة الفرق قد أُنهكت".

    النصر سيخوض 5 مباريات نارية في 22 يومًا

    وفي هذا السياق.. اعتبر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أن تصريحات الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"؛ هي اعتراف رسمي منه بأن فريق النصر الأول لكرة القدم، سيخوض مبارياتٍ قوية للغاية في نهاية الموسم الحالي، وهو "منهك".

    المريسل أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن النصر سيخوض مباريات قوية ضد الاتفاق والأهلي والقادسية والهلال والشباب - تواليًا -، في الدور الثاني من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وأضاف الإعلامي الرياضي، المقرب من البيت النصراوي: "أي أن العالمي سيخوض 5 مباريات قوية، خلال 22 يومًا فقط".

  • عرض من عبدالعزيز المريسل إلى رئيس نادي الهلال

    واستكمالًا لرده.. قدّم الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عرضًا "ساخرًا"، إلى الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"؛ وذلك بعد انتقاد الأخير لـ"جدولة" دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

    وقال المريسل: "نحتاج من سمو الأمير يعلن قبوله تبادل جدول الهلال مع نادي النصر، في الدور الثاني من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026".

    وشدد الإعلامي الرياضي على ثقته في أن النصر، سيوافق على تبادل الجدول مع نادي الهلال؛ إذا قبل ابن سعد بهذا الأمر، من ناحيته.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

