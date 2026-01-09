ACF Fiorentina v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
أحمد فرهود

في سرية تامة .. الهلال على وشك حسم "صفقة مفاجئة" من فيورنتينا

الهلال يواصل العمل في الميركاتو الشتوي..

في سرية تامة.. يبدو أن نادي الهلال، على وشك حسم صفقة مفاجئة للغاية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يريد تدعيم صفوف الفريق الأول بقوة؛ وذلك لضمان المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي.

وأساسًا.. لا يزال الهلال حيًا في جميع بطولات 2025-2026؛ حيث يتصدر دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية، إلى جانب التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!
  • ACF Fiorentina v SK Sigma Olomouc - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    الهلال على وشك ضم نجم فيورنتينا

    أعلن الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو مساء اليوم الجمعة، اقتراب عملاق الرياض الهلال من حسم صفقة التعاقد مع النجم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي فيورنتينا الإيطالي.

    هذه الصفقة لم يكن هُناك أي حديث بشأنها، خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث ظهرت بشكلٍ مفاجئ في الساعات الماضية، مع تأكيدات على اقتراب نادي الهلال من حسمها.

    وأشار دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، إلى أن ماري البالغ من العمر 32 سنة؛ سينضم إلى الزعيم الهلالي، بعد أن وقع الاختيار عليه كـ"بديل" لثنائي العملاق الإيطالي إنتر.

    وكشف الإعلامي الرياضي عن أن الهلال، حاول التعاقد مع الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي أو الهولندي ستيفان دي فراي من إنتر؛ ولكنه فشل في ذلك.

    وأوضح دي مارزيو أن الإدارة الهلالية، اتجهت إلى خيار بابلو ماري في النهاية؛ بموافقة من الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    • إعلان
  • Simone Inzaghi Al Hilal Getty Image/ Goal AR

    ميركاتو شتوي ساخن لنادي الهلال

    المثير في الأمر أن الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ يبدو أنه سيكون ساخنًا للغاية، بالنسبة لفريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وخلال اليومين الماضيين؛ قيل إن الهلال حسم مجموعة من الصفقات بالفعل، في انتظار الإعلان الرسمي عنها.

    على رأس هذه الصفقات؛ متوسط ميدان نادي الخليج مراد هوساوي، وجناح فريق التعاون الأول سلطان مندش.

    والآن.. برز اسم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي فيورنتينا الإيطالي؛ وسط ترقب بشأن اللاعب الذي سيتم تسجيله بدلًا منه.

    وأساسًا.. الهلال يملك 9 لاعبين أجانب "فوق السن"؛ حيث اقترب من التخلي عن أحدهم، وهو الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو.

    كانسيلو بات على وشك الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    مسيرة بابلو ماري مع عالم الساحرة المستديرة

    المدافع الإسباني بابلو ماري البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف النادي المحلي ريال مايوركا؛ قبل أن يتنقل منه إلى عديد الفرق، سواء داخل البلاد أو خارجها.

    بل أن ماري مثّل العديد من الأندية الكبيرة؛ أمثّال العملاق الإنجليزي آرسنال، والفريق البرازيلي فلامنجو.

    كما انضم المدافع الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في صيف عام 2016؛ ولكنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق الأول، حيث ظل النادي يعيره حتى الاستغناء عنه نهائيًا في 2019.

    ويلعب بابلو ماري مع فريقه الإيطالي الحالي فيورنتينا؛ منذ انضم إليه في يناير 2025، قادمًا من مواطنه مونزا.

    وشارك ماري في 29 مباراة رسمية، مع فريق فيورنتينا الأول لكرة القدم؛ منذ يناير 2025 وحتى الآن، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 11 انتصارًا مع تعادلين، في 13 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 27.

    * فوز: 22.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 64.

    * أهداف مستقبلة: 24.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
ميلان crest
ميلان
ميلان
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
0