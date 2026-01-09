في سرية تامة .. الهلال على وشك حسم "صفقة مفاجئة" من فيورنتينا

في سرية تامة.. يبدو أن نادي الهلال، على وشك حسم صفقة مفاجئة للغاية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يريد تدعيم صفوف الفريق الأول بقوة؛ وذلك لضمان المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي.

وأساسًا.. لا يزال الهلال حيًا في جميع بطولات 2025-2026؛ حيث يتصدر دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية، إلى جانب التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.