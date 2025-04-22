على رأسهم الهلال والنصر .. قرار مرتقب يمنع أندية الدوري السعودي من اختيار مدربيهم الجدد

كواليس جديدة عن خطة الموسم القادم..

فجر الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، مفاجأة من العيار الثقيل، عن خطة تدعيم أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2025-2026.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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أعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم الكثير"؛ حيث من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في الفترة القادمة.