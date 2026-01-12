الهلال ضد النصر | جورج جيسوس "بطل" تكاتف لاعبوه لإسقاطه .. والقدر منح سيموني إنزاجي عصا "كسر قاعدة استمرت 14 عامًا"

وكأن العقد انفرط بطريقة لا رجعة فيها .. قبل أيام كنا نقول إن النصر فقد ثماني نقاط خلال ثلاث مباريات متتالية، الآن نقول (الثمانية أصبحت 11 نقطة)، حيث يضاف للتعادل أمام الاتفاق (2-2)، وهزيمتي الأهلي (2-3) والقادسية (1-2)، السقوط الليلة أمام الهلال (1-3)، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

العالمي كانت له المبادرة في الديربي بهدف أول عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، لكن هذا التقدم لم يدم، حيث عاد الزعيم للديربي ضربة جزاء سجلها سالم الدوسري (الدقيقة 57)، ثم هدف محمد كنو (81)، فجزائية أخيرة، أحرز منها نجم اللقاء روبن نيفيش الهدف الثالث في الدقيقة 2+90 من عمر المواجهة.

هذه الهزيمة وسعت الفارق بين الهلال والنصر إلى سبع نقاط، حيث يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 38 نقطة، يليه العالمي بـ31 نقطة.

وللتعمق أكثر في تفاصيل ديربي الليلة بين الهلال والنصر، دعونا نستطرد في السطور التالية..