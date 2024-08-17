النصر ضد الهلال | لن تفوز بهذا الخطأ المعتاد يا كاسترو .. الزعيم يتوج وعرض روما يخطف "عقل" سعود!

الهلال يتوج بالبطولة الـ70 في تاريخه..

مرة جديدة يثبت الهلال أنه الفريق رقم 1 في المملكة، لعب على خطأ النصر المعتاد، وأنهى الديربي مبكرًا بنتيجة (4-1)، ليتوج بالبطولة رقم 70 في تاريخه، ويتربع على عرش كأس الدرعية للسوبر السعودي (موسم 2024-2025)، للمرة الخامسة في تاريخه، ويواصل الابتعاد في صدارته التاريخية للبطولة، مكررًا نفس النتيجة التي توج معها بلقب النسخة الماضية، ولكن على حساب الاتحاد.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف أول لصالح النصر في الدقيقة 44، ولكن الهلال لا يتأثر بالتأخر في النتيجة، ليرد بأربعة أهداف حملت توقيع سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش (هدفين) ومالكوم في الدقائق 55 و63 و69 و72.

ودخل النصر مباراة الديربي، متأثرًا بغياب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، للإيقاف، بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة التعاون بنصف النهائي، كما غاب المدافع علي البليهي عن الهلال بقرار لجنة الانضباط، على إثر طرده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي..