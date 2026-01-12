Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

حسم الجدل .. حقيقة مخالفة الهلال للوائح و"سحب نقاط" ديربي النصر منه بسبب صفقته الجديدة

جدل كبير صاحب مشاركة بابلو ماري ضد نادي النصر..

رد القانوني الرياضي أحمد الشيخي على الأحاديث المتداولة؛ بشأن إمكانية "سحب نقاط" ديربي الرياض من فريق الهلال الأول لكرة القدم، وذلك بعد فوزه أمام غريمه التاريخي النصر.  

الهلال فاز (3-1) على فريق النصر الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الهلال "صدارته" لدوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق 7 نقاط عن الفريق النصراوي، الذي بات مهددًا بخسارة "الوصافة".

    أحاديث عن مخالفة الهلال للوائح في ديربي النصر

    وفي هذا السياق.. ترددت بعض الأحاديث عن مخالفة نادي الهلال اللوائح والقوانين؛ وذلك بسبب إشراك المدافع الإسباني بابلو ماري، في ديربي الرياض الكبير ضد النصر.

    ماري انضم إلى الهلال، في الساعات القليلة الماضية؛ قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، مقابل 2 مليون يورو.

    هذه الأحاديث استندت على أن الزعيم، قام بإشراك المدافع الإسباني البالغ من العمر 32 سنة؛ رغم امتلاكه 8 أجانب في قائمته المحلية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    ولم يعلن الهلال رحيل أي من أجانبه الثماني - حتى الآن -؛ في الوقت الذي اقترب فيه ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو من الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة، وهو الغير مقيد محليًا أساسًا.

    لذلك.. يبقى أجانب الهلال مع ماري وبدون كانسيلو "9"؛ وهو ما جعل الأحاديث تتزايد بشأن مخالفة النادي للوائح، وإمكانية "سحب نقاط" الديربي منه.

  • أحمد الشيخي يحسم جدل مخالفة الهلال للوائح نهائيًا

    ومن ناحيته.. كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن أن موقف نادي الهلال، في إشراك مدافعه الإسباني الجديد بابلو ماري، خلال الـ14 دقيقة الأخيرة من ديربي الرياض أمام النصر؛ صحيح بنسبة 100%.

    الشيخي أعلن في تصريحات مع برنامج "نادينا"، أن الرابطة السعودية المحترفة أرسلت تعميمًا إلى جميع الأندية، يوم الأحد الماضي؛ يُفيد بإمكانية إسقاط أي لاعب أجنبي من القائمة المحلية بشكلٍ مؤقت، وتسجيل آخر بدلًا منه.

    وأوضح الشيخي أن أندية دوري روشن السعودي أجمع؛ سيكون بإمكانها إسقاط أي لاعب أجنبي وتسجيل آخر بشكلٍ مؤقت، حتى يوم 11 فبراير القادم.

    وأشار القانوني الرياضي إلى أن الهلال، أسقط واحد من "الحارس المغربي ياسين بونو أو المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي" مؤقتًا؛ مع تسجيل ماري بدلًا منه، في أعقاب التعميم سالف الذكر.

    وشدد أحمد الشيخي على أن الهلال، سيكون بإمكانه إعادة ترتيب قائمة الأجانب الثماني محليًا، بعد عودة بونو وكوليبالي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ حيث لديه مهلة لذلك، حتى يوم 11 فبراير.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 23.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 67.

    * أهداف مستقبلة: 25.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

