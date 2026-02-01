"الهلال السبب" .. عضو شرف النصر السابق يغضب ويكشف سر ابتعاد رموز النادي عن المشهد الرياضي

العالمي يمر بأزمة مالية تعوض خطواته في الميركاتو الشتوي الجاري، في المقابل، يحظى الغريم التقليدي الهلال بدعم كبير من الأمير الوليد بن طلال.

العالمي دخل الميركاتو الشتوي الجاري بطموح كبير للتخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب بهم ومن ثم إضافة عناصر جديدة أفضل.

الهدف كان التغيير في حراسة المرمى وكذلك الأظهرة والجناحين، لكن النتيجة النهائية، كانت إتمام صفقة وحيدة مع بقاء أقل من 48 ساعة على انتهاء الميركاتو الشتوي 2026، إذ يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل غدٍ الإثنين، الموافق الثاني من فبراير.

من جانبها، عنونت صحيفة "الرياضية"، "السيولة تعلق صفقات النصر"، في عددها الصادر اليوم الأحد، موضحة أن الأزمة الماضية قد تدفع النادي العاصمي للاكتفاء بصفقة العراقي حيدر عبدالكريم دون إبرام أي صفقات جديدة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الأزمة إلا أن إدارة النصر تركت الباب مفتوحًا أمام احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء الميركاتو، حال توفرت السيولة المالية.

تلك الصفقة التي أبرمها النصر كانت التعاقد مع العراقي حيدر عبدالكريم؛ لاعب وسط الزوراء، صاحب الـ21 عامًا.