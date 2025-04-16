مؤامرة ضد الهلال و"النصر والاتحاد والأهلي في مأمن"! .. رسالة للمسؤولين السعوديين بعد أزمة عقود نجوم الزعيم

الهلال يعاني من صعوبات كبيرة في الموسم الحالي..

يبدو أن ما يُعيشه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، من تذبذب كبير في الأداء والنتائج؛ فتح الباب أمام الحديث عن عديد المؤامرات ضد عملاق الرياض.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال اتهم مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفة، في وقتٍ سابق من الموسم الحالي؛ بالتسبب في عرقلة مسيرة الفريق الأول، بعد تصريحاته بأنه يتمنى أن يواجه الزعيم، بعض العقبات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصريحات إيمينالو جاءت في وقتٍ، كان يسيطر فيه الزعيم الهلالي على كافة البطولات المحلية؛ ليبدأ بعدها مباشرة في سلسلة من التعثرات والإخفاقات.