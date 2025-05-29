سائق النصر وسخرية من جنسية الحكام .. شخصيات قلبت الموازين في الدوري السعودي 2024-25

هؤلاء من قلبوا الموازين في دوري روشن الذي توج به الاتحاد

في موسم استثنائي من دوري روشن السعودي، لم تكن الحكاية فقط عن التتويج أو الأرقام، بل عن شخصيات صنعت الفارق وقلبت موازين المنافسة في لحظات حاسمة.

وبينما عاد الاتحاد إلى منصة التتويج محققًا اللقب بعد صراع شرس، سطع نجم عدد من اللاعبين والمدربين الذين تجاوزوا التوقعات وأعادوا رسم ملامح البطولة بمواهبهم وقراراتهم وشخصياتهم المؤثرة داخل الملعب وخارجه.

في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز شخصيات الموسم الذين لم يكتفوا بالأداء المميز، بل كانوا مفاتيح لتغيير قواعد اللعبة، وتركوا بصمة ستبقى في ذاكرة جماهير دوري روشن لسنوات قادمة.