سيسعد الهلال كثيرًا! .. الرابطة المحترفة تستعد لاتخاذ قرار مهم بشأن قوائم الأندية

القرار هو إصلاح لما حدث في الموسم الحالي..

تخطط رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لبعض التعديلات المهمة؛ من أجل تطوير المسابقة التي أصبحت محط اهتمام العالم أجمع.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح محط اهتمام العالم أجمع؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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وبعد رونالدو.. انضم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي؛ أبرزهم: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر)، ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار جونيور الذي استمر عامًا ونصف مع الهلال، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.